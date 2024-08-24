Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1988 года A "Паровоз (Саксония)" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 366,800
- Тираж BU 130,000
- Тираж PROOF 3,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Паровоз (Саксония)" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 24 ноября 2004.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 260 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1988 "Паровоз (Саксония)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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