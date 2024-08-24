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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1988 года A "Паровоз (Саксония)" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1988 года A "Паровоз (Саксония)" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1988 года A "Паровоз (Саксония)" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 366,800
  • Тираж BU 130,000
  • Тираж PROOF 3,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Паровоз (Саксония)" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 24 ноября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 260 RUB
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Паровоз (Саксония)" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1988 "Паровоз (Саксония)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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