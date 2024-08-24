5 марок 1988 года A "Паровоз (Саксония)" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Паровоз (Саксония)" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 24 ноября 2004.

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