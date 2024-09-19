Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1987 года A "Александрплац" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 474,801
- Тираж BU 137,001
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1987
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Александрплац" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 8 июля 2015.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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