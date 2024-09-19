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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1987 года A "Александрплац" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1987 года A "Александрплац" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1987 года A "Александрплац" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 474,801
  • Тираж BU 137,001
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Александрплац" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85 EUR. Торги состоялись 8 июля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Russiancoin (2)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Александрплац" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1987 "Александрплац" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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