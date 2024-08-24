Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1987 года A "Красная Ратуша" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 473,810
- Тираж BU 136,800
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1987
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Красная Ратуша" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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