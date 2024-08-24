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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1987 года A "Красная Ратуша" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1987 года A "Красная Ратуша" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1987 года A "Красная Ратуша" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 473,810
  • Тираж BU 136,800
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Красная Ратуша" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Heritage Eur (1)
  • Katz (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • RedSquare (2)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Красная Ратуша" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1987 "Красная Ратуша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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