5 марок 1987 года A "Красная Ратуша" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Красная Ратуша" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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