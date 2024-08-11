5 марок 1987 года A "Николаифиртель" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Николаифиртель" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе Rhenumis за 340 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2023.

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