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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1987 года A "Николаифиртель" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1987 года A "Николаифиртель" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1987 года A "Николаифиртель" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 468,801
  • Тираж BU 139,005
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Николаифиртель" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2082 проданному на аукционе Rhenumis за 340 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • RedSquare (2)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Николаифиртель" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1987 "Николаифиртель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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