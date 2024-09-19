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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года A "Генрих фон Клейст" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года A "Генрих фон Клейст" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1986 года A "Генрих фон Клейст" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,700
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Генрих фон Клейст" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 810 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 5 марок 1986 A "Генрих фон Клейст" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Генрих фон Клейст" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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