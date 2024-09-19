Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года A "Генрих фон Клейст" (Германия, ГДР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,700
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1986
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Генрих фон Клейст" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 810 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.
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