5 марок 1986 года A "Генрих фон Клейст" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Генрих фон Клейст" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 859 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 810 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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