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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года A "Новый дворец" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года A "Новый дворец" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1986 года A "Новый дворец" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 268,800
  • Тираж BU 58,302
  • Тираж PROOF 4,204

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Новый дворец" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • BAC (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (26)
  • Russiancoin (2)
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Новый дворец" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Новый дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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