Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года A "Новый дворец" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 268,800
- Тираж BU 58,302
- Тираж PROOF 4,204
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1986
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Новый дворец" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (26)
- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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