5 марок 1986 года A "Новый дворец" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Новый дворец" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4907 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность PROOF (27) UNC (4) Нет оценки (3)

Продавец Все фирмы

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

BAC (3)

Hermes Auctions (1)

Münzen & Medaillen (1)

Reinhard Fischer (26)

Russiancoin (2)