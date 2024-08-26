Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года A "Сан-Суси" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,080
- Тираж BU 58,560
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1986
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Сан-Суси" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 85 EUR. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
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- Frühwald (2)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (3)
- Katz (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Reinhard Fischer (20)
- Russiancoin (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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