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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года A "Сан-Суси" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года A "Сан-Суси" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1986 года A "Сан-Суси" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,080
  • Тираж BU 58,560
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Сан-Суси" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 85 EUR. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (3)
  • Katz (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (20)
  • Russiancoin (2)
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Сан-Суси" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Сан-Суси" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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