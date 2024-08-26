5 марок 1986 года A "Сан-Суси" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Сан-Суси" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 85 EUR. Торги состоялись 22 января 2022.

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