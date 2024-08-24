5 марок 1985 года A "Нойбер" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Нойбер" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 780 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

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