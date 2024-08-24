Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1985 года A "Нойбер" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,825
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Нойбер" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 780 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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