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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года A "Нойбер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1985 года A "Нойбер" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1985 года A "Нойбер" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,825
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Нойбер" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 780 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Нойбер" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Нойбер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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