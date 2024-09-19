5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2014.

Сохранность PROOF (5) UNC (4) Нет оценки (3)