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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 195,000
  • Тираж BU 56,000
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Russiancoin (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Фрауэнкирхе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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