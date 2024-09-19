Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 195,000
- Тираж BU 56,000
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2014.
Сохранность
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- Wójcicki (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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