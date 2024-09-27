Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года A "Лютцов" (Германия, ГДР)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1984
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Лютцов" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.
Сохранность
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- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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