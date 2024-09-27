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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1984 года A "Лютцов" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1984 года A "Лютцов" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1984 года A "Лютцов" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1984
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Лютцов" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (3)
  • Höhn (3)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Reinhard Fischer (29)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Teutoburger (4)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Reinhard Fischer - July 25, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Лютцов" на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1984 "Лютцов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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