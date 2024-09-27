5 марок 1984 года A "Лютцов" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Лютцов" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

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