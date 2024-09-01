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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1984 года A "Старая Ратуша в Лейпциге" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1984 года A "Старая Ратуша в Лейпциге" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1984 года A "Старая Ратуша в Лейпциге" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 204,500
  • Тираж BU 40,001
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1984
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Старая Ратуша в Лейпциге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4394 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1984 A "Старая Ратуша в Лейпциге" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1984 "Старая Ратуша в Лейпциге" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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