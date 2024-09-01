Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года A "Старая Ратуша в Лейпциге" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 204,500
- Тираж BU 40,001
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1984
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Старая Ратуша в Лейпциге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4394 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.
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- Wójcicki (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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