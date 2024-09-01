5 марок 1984 года A "Старая Ратуша в Лейпциге" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Старая Ратуша в Лейпциге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4394 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

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