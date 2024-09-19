5 марок 1983 года A "Планк" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Планк" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

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