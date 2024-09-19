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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Планк" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Планк" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Планк" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,800
  • Тираж PROOF 4,380

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Планк" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Pesek Auctions (1)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (7)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Планк" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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