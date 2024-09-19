Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Планк" (Германия, ГДР)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,800
- Тираж PROOF 4,380
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Планк" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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