Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Дом Мартина Лютера" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 197,680
- Тираж BU 68,000
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Дом Мартина Лютера" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе Katz Auction за 95 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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