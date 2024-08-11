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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Дом Мартина Лютера" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Дом Мартина Лютера" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Дом Мартина Лютера" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 197,680
  • Тираж BU 68,000
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Дом Мартина Лютера" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе Katz Auction за 95 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Дом Мартина Лютера" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Дом Мартина Лютера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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