5 марок 1983 года A "Замковая церковь в Виттенберге" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замковая церковь в Виттенберге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность PROOF (26) UNC (5) Нет оценки (2)

Продавец Все фирмы

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

Emporium Hamburg (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (3)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen & Medaillen (1)

Reinhard Fischer (22)

Russiancoin (1)

Teutoburger (1)