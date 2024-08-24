Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Замковая церковь в Виттенберге" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 196,500
- Тираж BU 68,300
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замковая церковь в Виттенберге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 4 мая 2023.
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- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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