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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Замковая церковь в Виттенберге" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Замковая церковь в Виттенберге" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Замковая церковь в Виттенберге" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 196,500
  • Тираж BU 68,300
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замковая церковь в Виттенберге" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (22)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замковая церковь в Виттенберге" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Замковая церковь в Виттенберге" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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