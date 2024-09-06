Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31745 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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