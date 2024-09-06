5 марок 1983 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31745 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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