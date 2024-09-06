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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Замок Вартбург" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Замок Вартбург" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31745 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Замок Вартбург" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Замок Вартбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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