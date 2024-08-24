Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 205,500
- Тираж BU 41,000
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1982
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2388 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
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Дата 9 декабря 2021
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
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Дата 1 августа 2021
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Дата 4 октября 2020
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Дата 25 сентября 2019
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Дата 7 сентября 2018
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Дата 16 марта 2018
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Дата 22 мая 2015
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Дата 15 сентября 2012
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Где продать?
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