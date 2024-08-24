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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1982 года A "Замок Вартбург" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1982 года A "Замок Вартбург" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 205,500
  • Тираж BU 41,000
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2388 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (4)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Reinhard Fischer (5)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Замок Вартбург" на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Замок Вартбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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