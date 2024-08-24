5 марок 1982 года A "Замок Вартбург" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Замок Вартбург" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2388 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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