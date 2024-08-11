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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте". Матовый только дом. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Матовый только дом. Пробные

Аверс монеты - 5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" Матовый только дом Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" Матовый только дом Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 210

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Матовый только дом. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2850 EUR. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (3)
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
1993 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Höhn - October 30, 2019
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Загородный дом Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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