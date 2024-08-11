5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте". Матовый только дом. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Матовый только дом. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2850 EUR. Торги состоялись 30 октября 2019.

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