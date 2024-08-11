Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте". Матовый только дом. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Матовый только дом. Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Матовый только дом. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2850 EUR. Торги состоялись 30 октября 2019.
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
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Продавец WAG
Дата 12 января 2020
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Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1982 "Загородный дом Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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