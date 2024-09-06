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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 205,500
  • Тираж BU 40,000
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1500 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1982 A "Загородный дом Гёте" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Загородный дом Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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