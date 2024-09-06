Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,6 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 205,500
- Тираж BU 40,000
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1982
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1500 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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