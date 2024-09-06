5 марок 1982 года A "Загородный дом Гёте" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Загородный дом Гёте" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1500 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

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