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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года "Фрeбель" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1982 года "Фрeбель" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1982 года "Фрeбель" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Фрeбель". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Numisbalt за 135 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (4)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1982 "Фрeбель" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Фрeбель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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