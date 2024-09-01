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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года "Рименшнайдер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1981 года "Рименшнайдер" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1981 года "Рименшнайдер" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Рименшнайдер". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2700 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Reinhard Fischer - July 25, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1981 "Рименшнайдер" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Рименшнайдер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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