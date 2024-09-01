Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1981 года "Рименшнайдер" (Германия, ГДР)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,500
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Рименшнайдер". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2700 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.
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- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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