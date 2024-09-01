Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1980 года "Менцель" (Германия, ГДР)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,20 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,750
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Менцель". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4855 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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