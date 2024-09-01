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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1980 года "Менцель" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1980 года "Менцель" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1980 года "Менцель" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,20 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,750
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1980 года "Менцель". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4855 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1980 "Менцель" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1980 "Менцель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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