Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1979 года "Эйнштейн" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,20 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,500
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1979
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Эйнштейн". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1916 проданному на аукционе H.D. Rauch за 200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2018.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
- Wójcicki (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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