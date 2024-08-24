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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1979 года "Эйнштейн" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1979 года "Эйнштейн" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1979 года "Эйнштейн" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,20 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,500
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Эйнштейн". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1916 проданному на аукционе H.D. Rauch за 200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (7)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Teutoburger (3)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1979 "Эйнштейн" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1979 "Эйнштейн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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