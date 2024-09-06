Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1978 года A "Борьба с апартеидом" (Германия, ГДР)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 259,000
- Тираж BU 86,270
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1978 года "Борьба с апартеидом" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 18 декабря 2022
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Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
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Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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