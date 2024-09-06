Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1978 года A "Борьба с апартеидом" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1978 года A "Борьба с апартеидом" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1978 года A "Борьба с апартеидом" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 259,000
  • Тираж BU 86,270
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1978 года "Борьба с апартеидом" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (16)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Reinhard Fischer (23)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1978 A "Борьба с апартеидом" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1978 "Борьба с апартеидом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1978 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск