Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1978 года "Клопшток" (Германия, ГДР)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,500
- Тираж PROOF 4,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1978 года "Клопшток". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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