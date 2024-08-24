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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1978 года "Клопшток" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1978 года "Клопшток" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1978 года "Клопшток" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,500
  • Тираж PROOF 4,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1978 года "Клопшток". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1368 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1978 "Клопшток" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1978 "Клопшток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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