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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,675
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1977
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2900 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (2)
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  • Russiancoin (2)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Höhn - October 30, 2019
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Solidus Numismatik - September 22, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" на аукционе Solidus Numismatik - February 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1977 "Фридрих Людвиг Ян" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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