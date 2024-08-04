Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,675
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1977
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1977 года "Фридрих Людвиг Ян". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2900 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 сентября 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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