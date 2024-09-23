Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1976 года "Шилль" (Германия, ГДР)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,216
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1976
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1976 года "Шилль". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2894 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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