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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1976 года "Шилль" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1976 года "Шилль" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1976 года "Шилль" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,216

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1976
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1976 года "Шилль". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2894 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (7)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Solidus Numismatik - November 25, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1976 "Шилль" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1976 "Шилль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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