Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года "Год женщины" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 161,047
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год женщины". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Coinhouse (2)
- CoinsNB (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Niemczyk (1)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (4)
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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