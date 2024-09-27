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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года "Год женщины" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года "Год женщины" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1975 года "Год женщины" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 161,047

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года "Год женщины". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (2)
  • CoinsNB (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (4)
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1975 "Год женщины" на аукционе Numismática Leilões - May 13, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 13 мая 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 "Год женщины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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