5 марок 1973 года A "Лилиенталь" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Лилиенталь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 23 августа 2012.

Сохранность UNC (32) AU (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (3)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (2)

Katz (13)

Möller (1)

Niemczyk (1)

Russiancoin (10)

Soler y Llach (2)

Wójcicki (1)

Александр (1)