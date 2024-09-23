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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года A "Лилиенталь" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1973 года A "Лилиенталь" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1973 года A "Лилиенталь" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Лилиенталь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 23 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 "Лилиенталь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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