Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1973 года A "Лилиенталь" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Лилиенталь" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40 USD. Торги состоялись 23 августа 2012.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1973 "Лилиенталь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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