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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000
  • Тираж PROOF 2,550

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (166)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4470 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Германия 5 марок 1983 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Мейсен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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