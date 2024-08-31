Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000
- Тираж PROOF 2,550
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4470 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
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