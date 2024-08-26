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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1981 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1981 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1844 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • UBS (1)
Германия 5 марок 1981 A "Мейсен" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
6367 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Германия 5 марок 1981 A "Мейсен" на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Мейсен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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