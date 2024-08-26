Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1981 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 40
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1844 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
Сохранность
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