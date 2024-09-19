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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года "Кеплер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года "Кеплер" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1971 года "Кеплер" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,20 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,266

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Кеплер". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • Frühwald (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "Кеплер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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