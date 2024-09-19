Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года "Кеплер" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Кеплер". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
Сохранность
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- WAG (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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