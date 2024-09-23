5 марок 1989 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 30 октября 2019.

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