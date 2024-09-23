Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1989 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1989 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1989 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,500
  • Тираж PROOF 2,405

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
Германия 5 марок 1989 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 5 марок 1989 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 марок 1989 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1989 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1989 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск