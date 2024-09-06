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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1988 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1988 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1988 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,650
  • Тираж PROOF 2,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4791 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 725 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
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Германия 5 марок 1988 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 марок 1988 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1988 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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