Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1988 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,650
- Тираж PROOF 2,300
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4791 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 725 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
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- Katz (1)
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