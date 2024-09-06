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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1987 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1987 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1987 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 347,310
  • Тираж PROOF 6,424

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2200 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1987 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1987 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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