Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1987 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1987 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3155 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2200 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1987 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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