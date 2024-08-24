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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1986 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,780
  • Тираж PROOF 2,800

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (3)
Германия 5 марок 1986 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1986 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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