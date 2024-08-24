Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Где продать?
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