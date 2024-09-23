Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1984 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.
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