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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1984 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1984 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1984 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,500
  • Тираж PROOF 3,015

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1984
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1984 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 марок 1984 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1984 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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