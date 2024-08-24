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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1983 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1983 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1983 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1983 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1983 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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