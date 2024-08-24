Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1983 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1983 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4368 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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