Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1982 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1982
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4790 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Gärtner (2)
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