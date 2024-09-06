Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1982 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1982 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1982 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,000
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1982
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1982 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4790 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gärtner (2)
Германия 5 марок 1982 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 99 EUR
Германия 5 марок 1982 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1982 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1982 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск