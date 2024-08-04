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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1981 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1981 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,900

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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