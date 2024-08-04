Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1981 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,900
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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