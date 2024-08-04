Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1979 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1751 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.
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