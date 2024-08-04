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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1979 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1979 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1979 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1751 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1150 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rio de la Plata (1)
Германия 5 марок 1979 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1979 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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