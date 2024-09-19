Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,137,822
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (9)
- Имперская монета (4)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1971 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск