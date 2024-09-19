5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность UNC (3) AU (5) Нет оценки (6)