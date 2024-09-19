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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,137,822

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1150 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
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  • Имперская монета (4)
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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