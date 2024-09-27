Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Метальная проба (Германия, ГДР)
Разновидность: Метальная проба
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,741
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Метальная проба. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2800 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Felzmann (2)
- Frühwald (6)
- HERVERA (7)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (4)
- Numis Arena (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (8)
- Soler y Llach (7)
- Teutoburger (4)
- WAG (2)
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 марок 1969 "20 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск