5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Метальная проба (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Метальная проба. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2800 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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