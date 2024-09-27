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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Метальная проба (Германия, ГДР)

Разновидность: Метальная проба

Аверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" Метальная проба - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" Метальная проба - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,741

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Метальная проба. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2800 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
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  • Numis Arena (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (8)
  • Soler y Llach (7)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - January 14, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 14 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "20 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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