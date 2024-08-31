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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,221,667

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (2)
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "20 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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