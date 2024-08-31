5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

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