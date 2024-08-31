Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,221,667
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1969 "20 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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