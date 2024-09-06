Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года "Роберт Кох" (Германия, ГДР)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,226
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Роберт Кох". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4860 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 380 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
Сохранность
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- Numismática Leilões (1)
- Wójcicki (3)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1968 "Роберт Кох" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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