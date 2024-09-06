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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года "Роберт Кох" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года "Роберт Кох" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1968 года "Роберт Кох" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,226

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Роберт Кох". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4860 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 380 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (4)
  • Frühwald (1)
  • Golden Lion (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (5)
  • Möller (3)
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  • Numis.be (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Wójcicki (3)
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Роберт Кох" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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