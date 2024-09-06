Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман". Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3131 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
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