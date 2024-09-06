20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман". Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3131 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

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