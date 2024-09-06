Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман". Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1971 года A "Эрнст Тельман" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3131 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 460 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Германия 20 марок 1971 A "Эрнст Тельман" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1971 "Эрнст Тельман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1971 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск