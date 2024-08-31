20 марок 1985 года A "Эрнст Мориц Арндт". Односторонний оттиск. Бронза (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1985 года "Эрнст Мориц Арндт" со знаком A. Односторонний оттиск. Бронза. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8735 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.

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