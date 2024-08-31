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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1985 года A "Эрнст Мориц Арндт". Односторонний оттиск. Бронза (Германия, ГДР)

Разновидность: Односторонний оттиск. Бронза

Аверс монеты - 20 марок 1985 года A "Эрнст Мориц Арндт" Односторонний оттиск Бронза - цена монеты - Германия, ГДР
Реверс монеты - 20 марок 1985 года A "Эрнст Мориц Арндт" Односторонний оттиск Бронза - цена монеты - Германия, ГДР

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1134,57 гр
  • Диаметр 163 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1985 года "Эрнст Мориц Арндт" со знаком A. Односторонний оттиск. Бронза. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8735 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.

Сохранность
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Германия 20 марок 1985 A "Эрнст Мориц Арндт" на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1985 "Эрнст Мориц Арндт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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