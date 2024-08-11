Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1983 года A "Карл Маркс". Нейзильбер. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Нейзильбер. Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Карл Маркс" со знаком A. Нейзильбер. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2699 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
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