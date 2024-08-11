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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1983 года A "Карл Маркс". Нейзильбер. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Нейзильбер. Пробные

Аверс монеты - 20 марок 1983 года A "Карл Маркс" Нейзильбер Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1983 года A "Карл Маркс" Нейзильбер Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 15,11 - 15,18 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Карл Маркс" со знаком A. Нейзильбер. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2699 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (1)
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4283 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
3259 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 A "Карл Маркс" на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1983 "Карл Маркс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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