Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1966 года "Лейбниц". Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK) (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,800)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,5376 oz) 16,72 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1966
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1966 года "Лейбниц". Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5250 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
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