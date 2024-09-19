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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1966 года "Лейбниц". Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK) (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK)

Аверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,800)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,5376 oz) 16,72 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1966 года "Лейбниц". Гурт (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5250 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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