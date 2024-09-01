20 марок 1971 года A "Фридрих фон Шиллер". Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1971 года "Фридрих фон Шиллер" со знаком A. Пробные. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4643 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 8200 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность UNC (1) AU (1)