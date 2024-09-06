Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1983 года "Мартин Лютер". Нейзильбер. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Нейзильбер. Пробные
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 15,11 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Мартин Лютер". Нейзильбер. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2698 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (1)
- Teutoburger (6)
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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