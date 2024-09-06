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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1983 года "Мартин Лютер". Нейзильбер. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Нейзильбер. Пробные

Аверс монеты - 20 марок 1983 года "Мартин Лютер" Нейзильбер Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1983 года "Мартин Лютер" Нейзильбер Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 15,11 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1983 года "Мартин Лютер". Нейзильбер. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2698 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (6)
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  • Höhn (2)
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  • Möller (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (6)
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5889 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
3022 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1983 "Мартин Лютер" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1983 "Мартин Лютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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